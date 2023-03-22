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iWorky — фриланс нового поколения

Наша платформа объединяет в себе лучших фрилансеров, готовых выполнить любые задачи начиная от 500 рублей. Более 200 000 исполнителей ждут ваших проектов, гарантируя четкие сроки и высокую скорость выполнения. Качество работы наших фрилансеров проходит строгую проверку, а в случае споров вы можете рассчитывать на наш арбитраж. Мы даем 100% гарантию возврата средств, если заказ не будет выполнен в срок. Также, мы следим за рейтингом наших фрилансеров, чтобы вы могли выбрать только самых лучших исполнителей.

Бизнес и жизнь Дизайн Программирование и ИТ … и многое другое!
Услуги фрилансеров, фриланс, биржа фриланса для удаленной работы | Официальный сайт АйВорки

“Услуга выполнена в желаемые сроки! Прекрасная работа!”

Услуги фрилансеров, фриланс, биржа фриланса для удаленной работы | Официальный сайт АйВорки
Елена Морозова

UI/UX Designer

Услуги фрилансеров, фриланс, биржа фриланса для удаленной работы | Официальный сайт АйВорки
Олег Демин

Привет! Ты нужен мне для этой работы. Когда мы можем начать?

  • Программирование и ИТ

Услуги по проектированию баз данных MySQL

Топ продавец

2500 ₽

Подходит для любой ниши

Независимо от того, нужны ли вам услуги по веб-разработке, копирайтингу, дизайну или любой другой сфере, вы можете быть уверены, что наша платформа iWorky гарантирует высококачественное выполнение всех задач. Удобный интерфейс для заказчиков и исполнителей позволяет быстро и легко находить друг друга и начинать работу. Регистрируйтесь на iWorky уже сегодня, чтобы начать получать высококачественные услуги от лучших фрилансеров со всего мира.

Соцсети и реклама SEO и трафик Аудио, видео, съемка … и многое другое!
Услуги фрилансеров, фриланс, биржа фриланса для удаленной работы | Официальный сайт АйВорки

“Спасибо за скидку. Отличная Работа”

Услуги фрилансеров, фриланс, биржа фриланса для удаленной работы | Официальный сайт АйВорки
Дмитрий Рузанов

Human Resource Specialist

Услуги фрилансеров, фриланс, биржа фриланса для удаленной работы | Официальный сайт АйВорки
Екатерина Попова

Нужен дизайнер для разработки логотипа!

  • Бизнес и жизнь

Потанцую на вашей вечеринке

Топ продавец

1500₽

Общайтесь!

Кроме того, наша платформа предоставляет возможность общения с исполнителями через встроенный чат, что упрощает обмен информацией и ускоряет процесс работы. Мы также предоставляем возможность добавления дополнительных требований к проекту и получения обратной связи от фрилансеров на каждом этапе работы. 

Тексты и перевод Обучение и консалтинг Юридическая помощь … и многое другое!
Услуги фрилансеров, фриланс, биржа фриланса для удаленной работы | Официальный сайт АйВорки

“Спасибо, что вы есть. Что бы я без Вас делала!”

Услуги фрилансеров, фриланс, биржа фриланса для удаленной работы | Официальный сайт АйВорки
Александра Дя

Translator

Услуги фрилансеров, фриланс, биржа фриланса для удаленной работы | Официальный сайт АйВорки
Артем Калинин

Нужен учитель английского!

  • Маркетинг

SEO специалист

Топ продавец

5000 ₽

Безопасно!

Платформа iWorky — биржа фриланса обеспечивает безопасность всех транзакций и делает процесс оплаты максимально простым и безопасным. Мы гарантируем конфиденциальность всех данных и защищаем их с помощью надежных методов шифрования.

Контекстная реклама SMM Аналитика … и многое другое!
Услуги фрилансеров, фриланс, биржа фриланса для удаленной работы | Официальный сайт АйВорки

“Удобная платформа для удаленной работы! Вау!”

Услуги фрилансеров, фриланс, биржа фриланса для удаленной работы | Официальный сайт АйВорки
Влад Романов

UI/UX Designer

Услуги фрилансеров, фриланс, биржа фриланса для удаленной работы | Официальный сайт АйВорки
Алиса Кузнецова

Хочу eCommecre сайт как у Ивлеевой!

  • Разработка сайтов

Верстка сайта по готовому шаблону

Топ продавец

4300₽

Услуги фрилансеров, фриланс, биржа фриланса для удаленной работы | Официальный сайт АйВорки
как iworky работает для покупателя?

Как решать задачи на iWorky?

1

Найдите услугу, которая вам нужна.

Чтобы найти подходящего продавца, необходимо сравнить цены, портфолио, сроки доставки и рекомендации отзывов. Таким образом вы сможете выбрать продавца, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Если у вас возникли вопросы или требуется консультация, отправьте запрос продавцу.

2

Предоставьте своё описание задачи.

Просьба уточнить детали услуги это поможет продавцу предоставить качественный сервис, который будет соответствовать вашим ожиданиям. Ваш платеж будет заморожен до момента, пока вы не подтвердите, что услуга выполнена на должном уровне удовлетворительности.

3

Управляйте данными.

Вы можете обмениваться файлами и обратной связью с продавцом, используя встроенную систему управления разговорами и транзакциями. Продавец предоставит услугу в течение указанного срока.

4

Получите результат.

Когда услуга будет выполнена на ваше удовлетворение, вы сможете отметить транзакцию как завершенную, и мы автоматически вышлем оплату продавцу. Вы можете помочь другим пользователям, оставив отзыв о качестве услуги, которую предоставил продавец.

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как iworky работает для продавца?

Как заработать на iWorky?

1

Создайте «Услугу»

Зарегистрируйтесь бесплатно, настройте свою услугу и предложите свои услуги широкой глобальной аудитории.

2

Выполните отличную работу

Вы будете получать уведомления о новых заказах и использовать нашу систему для общения с клиентами и обсуждения всех деталей.

3

Получайте деньги

Мы гарантируем своевременную оплату за ваши услуги каждый раз. Как только платеж будет обработан, вы сможете снять его в любое удобное время.

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Услуги фрилансеров, фриланс, биржа фриланса для удаленной работы | Официальный сайт АйВорки
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Услуги фрилансеров, фриланс, биржа фриланса для удаленной работы | Официальный сайт АйВорки
Услуги фрилансеров, фриланс, биржа фриланса для удаленной работы | Официальный сайт АйВорки
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Услуги фрилансеров, фриланс, биржа фриланса для удаленной работы | Официальный сайт АйВорки

iWorky — это потрясающе удобная фриланс платформа, которая включает:

Маркетплейс фриланс-услуг

Желаете сократить свои расходы, уберечь свое время и сохранить нервы? Такая экономия возможна только в том случае, если фрилансер нацелен на результат. В этом отношении платформа iWorky имеет значительные преимущества перед другими биржами исполнителей, поскольку она представляет собой маркетплейс, где работа исполнителей продается как товар.

Фрилансеры предлагают свои услуги в виде карточек товаров, которые можно приобрести в один клик. Таким образом, процесс покупки и продажи услуг на iWorky экономит множество времени, денег и нервов. Эта платформа идеально подходит для решения типовых задач, таких как создание логотипов, баннеров, оптимизация для поисковых систем и многих других.

Основное преимущество iWorky заключается в том, что каталог и поиск услуг настроены таким образом, что вы можете легко найти лучшие предложения на основе отзывов, качества и ответственности фрилансера. Если специалист не выполняет свою работу на должном уровне, его услуги понижаются в рейтинге, и мы не показываем их потенциальным заказчикам. Поэтому на iWorky вы всегда можете быть уверены, что имеете дело с профессионалами, которые стремятся выполнить свою работу наилучшим образом.

Кроме того, этот маркетплейс идеально подходит для покупки фриланс-услуг, когда у вас нет четкого ТЗ. Вы просто выбираете ту карточку услуги, которая наиболее соответствует вашим требованиям. Если вы новичок или у вас нет опыта в выборе фриланс-исполнителей, начните с магазина, в котором разобраться сможет даже ребенок.

Биржа фриланса

Когда речь заходит о удаленной работе, то найти лучшего исполнителя для вашего проекта может быть сложно. Однако на бирже iWorky вы можете создать задание, которое станет доступным для тысяч фрилансеров, которые могут отправить вам свои предложения. Выберите лучшее из них, и начните работу. Этот подход идеально подходит для решения больших и уникальных задач.

Качество заявок от фрилансеров — это одна из ключевых особенностей биржи iWorky. Если вы когда-то работали на других фриланс-платформах, то наверняка сталкивались с проблемой получения множества нерелевантных предложений от исполнителей, которые даже не прочитали текст вашего задания. Однако на iWorky фрилансерам необходимо ценить каждую отправленную заявку, благодаря особому функционалу. Поэтому подавляющее большинство полученных предложений поступают от исполнителей, которые внимательно ознакомились с сутью задачи и предлагают то или иное решение.

Кроме того, на бирже фриланса и в маркетплейсе iWorky обеспечивается безопасная оплата заказов, которая проходит через систему. Исполнитель получает деньги только после вашего одобрения результатов работы. В случае просрочки денежные средства можно вернуть на свой счет в один клик. Как видите, на iWorky всё организовано максимально удобно и безопасно для заказчиков.

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