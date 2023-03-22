Маркетплейс фриланс-услуг

Желаете сократить свои расходы, уберечь свое время и сохранить нервы? Такая экономия возможна только в том случае, если фрилансер нацелен на результат. В этом отношении платформа iWorky имеет значительные преимущества перед другими биржами исполнителей, поскольку она представляет собой маркетплейс, где работа исполнителей продается как товар.

Фрилансеры предлагают свои услуги в виде карточек товаров, которые можно приобрести в один клик. Таким образом, процесс покупки и продажи услуг на iWorky экономит множество времени, денег и нервов. Эта платформа идеально подходит для решения типовых задач, таких как создание логотипов, баннеров, оптимизация для поисковых систем и многих других.

Основное преимущество iWorky заключается в том, что каталог и поиск услуг настроены таким образом, что вы можете легко найти лучшие предложения на основе отзывов, качества и ответственности фрилансера. Если специалист не выполняет свою работу на должном уровне, его услуги понижаются в рейтинге, и мы не показываем их потенциальным заказчикам. Поэтому на iWorky вы всегда можете быть уверены, что имеете дело с профессионалами, которые стремятся выполнить свою работу наилучшим образом.

Кроме того, этот маркетплейс идеально подходит для покупки фриланс-услуг, когда у вас нет четкого ТЗ. Вы просто выбираете ту карточку услуги, которая наиболее соответствует вашим требованиям. Если вы новичок или у вас нет опыта в выборе фриланс-исполнителей, начните с магазина, в котором разобраться сможет даже ребенок.